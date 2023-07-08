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Haberler Magazin Kalçasını "Daha karıştırırsanız neler çıkar" diye savunan Yonca Evcimik'ten sabah öpücüğü! Hem de en okkalısından!

Kalçasını "Daha karıştırırsanız neler çıkar" diye savunan Yonca Evcimik'ten sabah öpücüğü! Hem de en okkalısından!

Yonca Evcimik yaşlanmıyor... Geçtiğimiz günlerde havuzda ve teknede mayolu pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Yonca Evcimik, verdiği cevapla gündem olmuştu. Kalça estetiği yaptırdığı iddialarına "Yaptırmış olabilirin bir karıştırırsanız neler çıkan" yanıtını veren Yonca Evcimik bu kez "Sabah öpücüğü" pozuyla gündemde. Havuz başından paylaşım yapan Yonca Evcimik kısa sürede yine en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte haberin detayları...

08.07.2023 12:45 - Son Güncelleme: 08.07.2023 13:15
Kalçasını Daha karıştırırsanız neler çıkar diye savunan Yonca Evcimik’ten sabah öpücüğü! Hem de en okkalısından!

Çılgın Bediş dizisi ile bir döneme damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Kalçasını Daha karıştırırsanız neler çıkar diye savunan Yonca Evcimik’ten sabah öpücüğü! Hem de en okkalısından!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yonca Evcimik tatil sezonunu Bodrum'da açanlardan...

Kalçasını Daha karıştırırsanız neler çıkar diye savunan Yonca Evcimik’ten sabah öpücüğü! Hem de en okkalısından!

Bitez'de tatil yapan Yonca Evcimik'in havuz pozları herkesi şaşırtmıştı.

Kalçasını Daha karıştırırsanız neler çıkar diye savunan Yonca Evcimik’ten sabah öpücüğü! Hem de en okkalısından!

2. Sayfa'nın paylaştığı vücudundaki değişim haberine yanıt veren Yonca Evcimik, "E yaptırmışımdır bir şeyler. Daha karıştırırsanız neler çıkar kim bilir" demişti.

Kalçasını Daha karıştırırsanız neler çıkar diye savunan Yonca Evcimik’ten sabah öpücüğü! Hem de en okkalısından!

Evcimik olay yaratan paylaşımların bir yenisini daha ekledi.

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