Kalçasını "Daha karıştırırsanız neler çıkar" diye savunan Yonca Evcimik'ten sabah öpücüğü! Hem de en okkalısından!
Yonca Evcimik yaşlanmıyor... Geçtiğimiz günlerde havuzda ve teknede mayolu pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Yonca Evcimik, verdiği cevapla gündem olmuştu. Kalça estetiği yaptırdığı iddialarına "Yaptırmış olabilirin bir karıştırırsanız neler çıkan" yanıtını veren Yonca Evcimik bu kez "Sabah öpücüğü" pozuyla gündemde. Havuz başından paylaşım yapan Yonca Evcimik kısa sürede yine en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte haberin detayları...
08.07.2023 12:45 - Son Güncelleme: 08.07.2023 13:15
2. Sayfa'nın paylaştığı vücudundaki değişim haberine yanıt veren Yonca Evcimik, "E yaptırmışımdır bir şeyler. Daha karıştırırsanız neler çıkar kim bilir" demişti.