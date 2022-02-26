Kalça estetiği için kılıktan kılığa giriyorlar! Dünyaca ünlü sanatçılar bıçak altına yatıyor! Arkadan girip...

Ghavami, ünlülerin "gizlilik" isteğine her zaman öncelik veriyor söylediğine göre. Bunu da şu sözlerle ifade etti Ghavami: "Sürekli çalışanlarım başından beri biliyorlar ki benim için çalışan herkes bir gizlilik anlaşması imzalamak zorundadır. Yani bu kişilerin, kliniğimde gördükleri ya da duydukları şeyler konusunda konuşmalarına izin verilmiyor."