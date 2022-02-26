Kalça estetiği için kılıktan kılığa giriyorlar! Dünyaca ünlü sanatçılar bıçak altına yatıyor! Arkadan girip...
Dünyaca ünlü sanatçılar neşter altına yatarak estetik operasyonlar geçiriyorlar. Bazıları bu gerçeği hiçbir zaman gizlemezken bazıları ise gizli tutmayı, hatta iddialar ortaya atıldığında bunu inkar etmeyi tercih ediyor.Aralarında Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Iggy Azalea ve Jordyn Woods gibi gösteri dünyasının tanınmış simalarının da bulunduğu birçok ünlüyü defalarca ameliyat eden estetik cerrah Ashkan Ghavami ünlülerin nasıl gizlilik sağladığını anlattı. Kalça ameliyatlarına imza atan doktor bütün gerçekleri açıkladı.
Bu ünlülerin birçoğunun görüntüsünde "neşterinin katkısı" olduğu bilinen tanınmış Estetik cerrahı ise bu operasyonların nasıl gizli tutulduğunu, ünlülerin kliniğine nasıl tanınmadan geldiğini anlattı.
Aralarında Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Iggy Azalea ve Jordyn Woods gibi gösteri dünyasının tanınmış simalarının da bulunduğu birçok ünlüyü defalarca ameliyat eden estetik cerrah Ashkan Ghavami, ünlülerin bu gizliliği nasıl sağladığını anlattı.
Ghavami'nin söylediğine göre, ünlülerin estetik müdahale geçirdiklerini gözlerden uzak tutma isteği yüzünden "yaptığı en iyi işler" hep gizli kaldı.
Page Six'e konuşan Doktor Ashkan Ghavami, birçok ünlünün kliniğine geldiğini, birçoğunun görüntüsünde beğenmedikleri yerleri düzelttiklerini anlattı. Sonra da çalışma yöntemleri konusunda bilgi verdi.
Ghavami, ünlülerin "gizlilik" isteğine her zaman öncelik veriyor söylediğine göre. Bunu da şu sözlerle ifade etti Ghavami: "Sürekli çalışanlarım başından beri biliyorlar ki benim için çalışan herkes bir gizlilik anlaşması imzalamak zorundadır. Yani bu kişilerin, kliniğimde gördükleri ya da duydukları şeyler konusunda konuşmalarına izin verilmiyor."