Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros'tan Seda Sayan paylaşımı! Borç takıp hırsızlık yaptığı iddia edilmişti Seda Sayan'la...
Kalça dansıyla meşhur olan fenomen gelin adayı şoke etti! Solmaz Çiros süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı, gündeme bomba gibi düştü. Aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın Kuruçeşme konserinde ortaya çıkmış sonrasında da gerek yaptığı paylaşım gerekse dolandırıcılık iddialarıyla gündemden düşmemişti. Çiros'tan bu kez da Seda Sayan paylaşımları geldi. İşte detaylar...
16.01.2023 17:12 - Son Güncelleme: 16.01.2023 17:12
Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı. Artık mekanlarda çıkarak para kazanan Solmaz sosyal medyadan da reklam içerikleri paylaşıyor.
18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.
Çiroz şimdilerde hem bazı mekanlarda sahne alıyor hem de TikTok'ta çektiği kliplerle dikkat çekiyor.