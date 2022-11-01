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Haberler Magazin Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros’tan annesine tepki çeken şaka! Sosyal medya ayağa kalktı: “Yaşından başından utan” Seda Sayan'ın gelin adayıydı...

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros’tan annesine tepki çeken şaka! Sosyal medya ayağa kalktı: “Yaşından başından utan” Seda Sayan'ın gelin adayıydı...

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programla adını duyuran ve kalça danslarıyla ünlü olan Solmaz Çiros, son haliyle sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Çiros, şimdi ise sokak ortasında annesine yaptığı şakayı paylaşarak gündeme geldi. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılar, fenomen gelin adayına tepki göstererek "Yaşından başından utan", "Yakışmadı", "Anneye böyle şaka yapılmaz" yorumlarında bulundu. İşte Solmaz'ın annesine yaptığı o şaka...

01.11.2022 23:26 - Son Güncelleme: 01.11.2022 23:34
Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros’tan annesine tepki çeken şaka! Sosyal medya ayağa kalktı: “Yaşından başından utan” Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Solmaz Çiros, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programa katılarak adını geniş kitlelere duyurdu.

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Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros’tan annesine tepki çeken şaka! Sosyal medya ayağa kalktı: “Yaşından başından utan” Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Kalça danslarıyla programa damga vuran Çiros, daha sonra ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Solmaz Çiros'dan tepki çeken şaka | VİDEO

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros’tan annesine tepki çeken şaka! Sosyal medya ayağa kalktı: “Yaşından başından utan” Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Kalça danslarıyla konuşulmaya devam eden fenomen gelin adayı, son haliyle de birçok kez magazin gündeminde yer aldı.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros’tan annesine tepki çeken şaka! Sosyal medya ayağa kalktı: “Yaşından başından utan” Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Sosyal medyayı aktif kullanan Çiros, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros’tan annesine tepki çeken şaka! Sosyal medya ayağa kalktı: “Yaşından başından utan” Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Instagram hesabında bir video yayınlayan Çiros, annesini çok özlediğini ve onu ziyarete geldiğini söyledi.

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