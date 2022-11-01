Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros’tan annesine tepki çeken şaka! Sosyal medya ayağa kalktı: “Yaşından başından utan” Seda Sayan'ın gelin adayıydı...
Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programla adını duyuran ve kalça danslarıyla ünlü olan Solmaz Çiros, son haliyle sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Çiros, şimdi ise sokak ortasında annesine yaptığı şakayı paylaşarak gündeme geldi. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılar, fenomen gelin adayına tepki göstererek "Yaşından başından utan", "Yakışmadı", "Anneye böyle şaka yapılmaz" yorumlarında bulundu. İşte Solmaz'ın annesine yaptığı o şaka...
01.11.2022 23:26 - Son Güncelleme: 01.11.2022 23:34
Solmaz Çiros, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programa katılarak adını geniş kitlelere duyurdu.
Kalça danslarıyla programa damga vuran Çiros, daha sonra ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.