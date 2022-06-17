Vav TV İzle
Haberler Magazin Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros tatilde güllü dallı mayosuyla paylaştı! Seda Sayan'ın gelin adayı kendinden geçti

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros tatilde güllü dallı mayosuyla paylaştı! Seda Sayan'ın gelin adayı kendinden geçti

Kalça dansıyla meşhur olan fenomen gelin adayı şoke etti! Aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren, bir dönem Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, değişimiyle gündeme geliyor. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Solmaz Çiros mayolu paylaşıyla olay oldu bu kez.

17.06.2022 10:43 - Son Güncelleme: 17.06.2022 10:44
Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros tatilde güllü dallı mayosuyla paylaştı! Seda Sayan’ın gelin adayı kendinden geçti

Bir dönemin fenomen gelin adayları arasında olan yaptığı danslar ve eğlenceli şarkıları ile kısa sürede ünlenen ve şu sıralar paylaşımlarıyla olay yaratıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros tatilde güllü dallı mayosuyla paylaştı! Seda Sayan’ın gelin adayı kendinden geçti

18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.

Çiroz şimdilerde hem bazı mekanlarda sahne alıyor hem de TikTok'ta çektiği kliplerle dikkat çekiyor.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros tatilde güllü dallı mayosuyla paylaştı! Seda Sayan’ın gelin adayı kendinden geçti

Evlilik programında bir dönem oldukça popüler olan Solmaz Çiros sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros tatilde güllü dallı mayosuyla paylaştı! Seda Sayan’ın gelin adayı kendinden geçti

Gelin adayı Solmaz'ın değişimi ise gözlerden kaçmıyor.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros tatilde güllü dallı mayosuyla paylaştı! Seda Sayan’ın gelin adayı kendinden geçti

Ekranlara ilk çıktığı yıllarda 55 kilo olduğunu söyleyen Solmaz Çiros son hali ile takipçilerini şok etmişti.

SON DAKİKA