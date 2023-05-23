Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros sahneye yalbırdak çıktı ortalık karıştı "Allah akıl versin paranızı buna harcamayın" Yerden yere vurdular

Seda Sayan'ın programıyla ünlü olan, son dönemde gerek aldığı kilolarla gerekse sınırları aştığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Solmaz Çiros yine yaptı yapacağını. Kalça dansı yaptığı paylaşım adeta tefe kondu. İşte o paylaşım ve o paylaşıma gelen yorumlar...