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Haberler Magazin Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros pijamalarıyla geri döndü son hali olay "Aferin be kız kim tutar seni" Seda Sayan'ın gelin adayı kafaya kurdu

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros pijamalarıyla geri döndü son hali olay "Aferin be kız kim tutar seni" Seda Sayan'ın gelin adayı kafaya kurdu

Bir dönem pek çok televizyonda yer alan evlilik programlarından birinde karşımıza çıkmıştı ilk olarak Solmaz Çiros. Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programda yaptığı kalça dansı ve Kaan Güvenilir ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Solmaz Çiros son dönemlerde değişimi ve yaptığı birbirinden ilginç paylaşımlarla gündeme geliyor. Bir süredir sosyal medyada sessizliğini koruyan Çiros'un, son yaptığı paylaşımdaki değişimi gözlerden kaçmadı. Fazla kilolarından yavaş yavaş kurtulmaya başlayan Çiros paylaşımına "Huzur" notunu düştü.

25.04.2023 07:58 - Son Güncelleme: 25.04.2023 07:59
Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros pijamalarıyla geri döndü son hali olay Aferin be kız kim tutar seni Seda Sayan’ın gelin adayı kafaya kurdu

Aylardır sosyal medyada sessizliğini koruyan Solmaz Çiros 'Huzur' notlu paylaşımıyla bir döndü, pir döndü. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros pijamalarıyla geri döndü son hali olay Aferin be kız kim tutar seni Seda Sayan’ın gelin adayı kafaya kurdu

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı. Artık mekanlarda çıkarak para kazanan Solmaz sosyal medyadan da reklam içerikleri paylaşıyor.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros pijamalarıyla geri döndü son hali olay Aferin be kız kim tutar seni Seda Sayan’ın gelin adayı kafaya kurdu

18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.

Çiros şimdilerde hem bazı mekanlarda sahne alıyor hem de TikTok'ta çektiği kliplerle dikkat çekiyor.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros pijamalarıyla geri döndü son hali olay Aferin be kız kim tutar seni Seda Sayan’ın gelin adayı kafaya kurdu

Bir süredir sosyal medyada sessizliğini koruyan Çiros, sessizliği bozdu ve son haliyle şaşırttı.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros pijamalarıyla geri döndü son hali olay Aferin be kız kim tutar seni Seda Sayan’ın gelin adayı kafaya kurdu

İŞTE SOLMAZ'IN SON HALİ

Çizgili pijamasıyla paylaşım yapan Çiros olay oldu.
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