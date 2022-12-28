Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros kendinden geçti önce sigara içtiği anları sonra da kalça dansını paylaştı! Kilolardan eser kalmadı
Kalça dansıyla meşhur olan fenomen gelin adayı şoke etti! Solmaz Çiros süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı, gündeme bomba gibi düştü. Bir dönem Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, değişimiyle gündeme geliyor. Solmaz Çiros yine yaptığı paylaşımla gündemde. Onca kötü yoruma rağmen paylaşımlarında her seferinde dozu arttıran Solmaz Çiros önce sigara içtiği anları paylaştı ardından son halini. Çiros'un çok eleştirilen kilolarından biraz da olsa kurtulduğu görüldü. İşte haberin detayları...
28.12.2022 09:47 - Son Güncelleme: 28.12.2022 09:47
Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı.
Artık mekanlarda çıkarak para kazanan Solmaz sosyal medyadan da reklam içerikleri paylaşıyor.
18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.
Çiroz şimdilerde hem bazı mekanlarda sahne alıyor hem de TikTok'ta çektiği kliplerle dikkat çekiyor.