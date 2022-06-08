Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros kalçasına kadar dekoltesiyle göbek attı! Son hali şoke eden Seda Sayan'ın gelin adayı...
Kalça dansıyla meşhur olan fenomen gelin adayı şoke etti! Solmaz Çiros'un masanın üzerinde dans ettiği o anlar gündeme bomba gibi düştü. Aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren, bir dönem Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, değişimiyle gündeme geliyor. Solmaz Çiros yaptığı dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettirirken önceki gün bir mekanda dans ettiği görüntülerle olay yarattı.
08.06.2022 16:58 - Son Güncelleme: 08.06.2022 17:28
18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.
Çiroz şimdilerde hem bazı mekanlarda sahne alıyor hem de TikTok'ta çektiği kliplerle dikkat çekiyor.
Evlilik programında bir dönem oldukça popüler olan Solmaz Çiros sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ekranlara ilk çıktığı yıllarda 55 kilo olduğunu söyleyen Solmaz Çiros son hali ile takipçilerini şok etmişti.