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Haberler Magazin Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros hızını alamadı evin kalça dansı yaptı "Pes" dedirtti! Evinden yaptığı paylaşım olay yarattı

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros hızını alamadı evin kalça dansı yaptı "Pes" dedirtti! Evinden yaptığı paylaşım olay yarattı

Bir dönem pek çok televizyonda yer alan evlilik programlarından birinde karşımıza çıkmıştı Solmaz Çiros. Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programla birlikte şöhrete kavuşan ardından bir dizi projesiyle de izleyici karşısına çıkan Solmaz Çiros şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Çiros yine bir paylaşımıyla gündemde.

31.05.2023 12:18 - Son Güncelleme: 31.05.2023 12:20
Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros hızını alamadı evin kalça dansı yaptı Pes dedirtti! Evinden yaptığı paylaşım olay yarattı

Seda Sayan'ın programıyla ünlü olan, son dönemde gerek aldığı kilolarla gerekse sınırları aştığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Solmaz Çiros yine yaptı yapacağını.

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Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros hızını alamadı evin kalça dansı yaptı Pes dedirtti! Evinden yaptığı paylaşım olay yarattı

18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros hızını alamadı evin kalça dansı yaptı Pes dedirtti! Evinden yaptığı paylaşım olay yarattı

Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı. Şimdilerde düğünlerde sahne alıyor ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros hızını alamadı evin kalça dansı yaptı Pes dedirtti! Evinden yaptığı paylaşım olay yarattı

Bir süredir sosyal medyada sessizliğini koruyan Çiros, özellikle yaptığı dans paylaşımlarıyla devamlı sosyal medyanın gündemine geliyor.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros hızını alamadı evin kalça dansı yaptı Pes dedirtti! Evinden yaptığı paylaşım olay yarattı

Zayıfladıktan sonra sahnelere geri dönen Solmaz son hali ve kalça dansıyla herkesi şoke etti.

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