Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros çarktan düştükçe kendini değiştiriyor! Seda Sayan'ın gelin adayı son haliyle...
Kalça dansıyla meşhur olan fenomen gelin adayı şoke etti! Solmaz Çiros süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı, gündeme bomba gibi düştü. Aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın Kuruçeşme konserinde ortaya çıktı. Bir dönem Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, değişimiyle gündeme geliyor. Solmaz Çiros yaptığı dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettirirken yeni imajıyla da dikkat çekti. Solmaz Çiros'u görenler "dudaklar korkunç" demeden edemedi.
24.06.2022 10:09 - Son Güncelleme: 24.06.2022 10:09
18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.
Çiroz şimdilerde hem bazı mekanlarda sahne alıyor hem de TikTok'ta çektiği kliplerle dikkat çekiyor.