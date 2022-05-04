Kalça dansıyla konuşulan Solmaz Çiros sınır tanımıyor! Seda Sayan’ın gelin adayı leopar desenli süper minisiyle olay oldu! Son hali...
Kalça dansıyla konuşulan Solmaz Çiros sınır tanımıyor! Şimdilerde eşi Çağlar Ökten ile balayında olan ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın Uğur Aslan ile sunduğu evlilik programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, adını geniş kitlelere duyurmuştu. Programda yaptığı kalça danslarıyla sık sık adından söz ettiren Çiros, son günlerde yıllar içindeki değişimi ve iddialı sosyal medya pozlarıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen gelin adayı, son yayınladığı pozlarla ise adeta ağızları açık bıraktı. Çiros, vücudunu saran leopar desenli süper minisiyle verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Solmaz Çiros'un hem iddialı pozu hem de inanılmaz değişimi çok konuşuldu. İşte Solmaz Çiros'un olay olan o pozu...
04.05.2022 19:00 - Son Güncelleme: 04.05.2022 19:00
Solmaz Çiros, Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın sunuculuğunu üstlendiği evlilik programına gelin adayı olarak katılmış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Solmaz Çiros, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Solmaz Çiros'un hem iddialı pozu hem de inanılmaz değişimi çok konuşuldu.