Kainat Güzeli Azra Akın'ın annesi Ayda Akın da...

Azra Akın, 2002 yılında Kainat Güzeli seçildi. Son günlerde güzellik yarışmasında üzerinde bulunan pazen elbise ile gündem olan çiçeği burnunda anne Azra Akın, annesi Ayda Akın ile bir Avm'de görüntülendi. Azra Akın'ın annesini görenler çok şaşırdı.



Ekranlarda, beyazperdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte ünlüler ve anneleri...