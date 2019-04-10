Kainat Güzeli Azra Akın'ın annesi Ayda Akın da...
Azra Akın annesi Ayda Akın ile alışveriş yaparken görüntülendi. Azra Akın'ın Hollanda'da yaşayan annesi Ayda Akın'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 2002 Türkiye ve Kainat Güzeli Azra Akın'ın hayranları Ayla Akın'ı görünce 'güzelliğin kaynağı anneymiş' şeklinde yorumlar yaptı. İşte Azra Akın ve annesi...
Azra Akın, 2002 yılında Kainat Güzeli seçildi. Son günlerde güzellik yarışmasında üzerinde bulunan pazen elbise ile gündem olan çiçeği burnunda anne Azra Akın, annesi Ayda Akın ile bir Avm'de görüntülendi. Azra Akın'ın annesini görenler çok şaşırdı.
Ekranlarda, beyazperdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte ünlüler ve anneleri...