Kahtalı Mıçe onu gözden uzak tutuyor ama gönlünün baş tacı! Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan’ın eşi meğer...

"Beynelmilel" filminde oynadı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiş ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir. Kahtalı Mıçe, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.

İşte başta Kahtalı Mıçe olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.