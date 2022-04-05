Kahtalı Mıçe onu gözden uzak tutuyor ama gönlünün baş tacı! Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan'ın eşi meğer...
Halk müziği tarzın tüm Türkiye'ye adını duyurmuş biri o. Bizler onu sahne adı olan Kahtalı Mıçe olarak tanıyoruz ama asıl adı Mustafa Aslan. 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Aslan, sahne adı olarak Kahtalı Mıçe'yi seçti. İbo Show'un konuğu Türkiye'nin ünlü seslerinden biri olan ancak gözlerden uzak yaşamayı başaran Kahtalı Mıçe'nin eşini görenler şaştı kaldı. İşte başta Kahtalı Mıçe olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
KAHTALI MIÇE KİMDİR?
Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Mıçı, Mustafa'nın kısaltılmışıdır. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu. Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı.
"Beynelmilel" filminde oynadı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiş ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir. Kahtalı Mıçe, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.
İşte başta Kahtalı Mıçe olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.