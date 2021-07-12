Kahraman Babam'ın Uğur'u Görkem Sevindik'in sevgilisi basketbolcu çıktı! İşte Görkem Sevindik'in sevgilisi...

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan 34 yaşındaki yakışıklı oyuncu Görkem Sevindik, Kahraman Babam dizisiyle ekranlara geri döndü. Kurtlar Vadisi, Kalbim Seni Seçti, Söz, Ramo, Mavera gibi dizilerin ardından Kahraman Babam'da rol alan Görkem Sevindik'in özel hayatı merak ediliyor. Özel hayatını arka planda tutmayı seven Görkem Sevindik'in sevgilisi merak ediliyordu. Görkem Sevindik'in sevgilisi hepimizin tanıdığı bir basketbolcu çıktı, bakın kim. İşte başta Görkem Sevindik olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

12.07.2021 17:24 - Son Güncelleme: 12.07.2021 17:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





