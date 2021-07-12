Kahraman Babam'ın Uğur'u Görkem Sevindik'in sevgilisi basketbolcu çıktı! İşte Görkem Sevindik'in sevgilisi...
Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan 34 yaşındaki yakışıklı oyuncu Görkem Sevindik, Kahraman Babam dizisiyle ekranlara geri döndü. Kurtlar Vadisi, Kalbim Seni Seçti, Söz, Ramo, Mavera gibi dizilerin ardından Kahraman Babam'da rol alan Görkem Sevindik'in özel hayatı merak ediliyor. Özel hayatını arka planda tutmayı seven Görkem Sevindik'in sevgilisi merak ediliyordu. Görkem Sevindik'in sevgilisi hepimizin tanıdığı bir basketbolcu çıktı, bakın kim. İşte başta Görkem Sevindik olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
Kırmızı Kamyon dizisinde Uğur rolüne hayat veren oyuncu Görkem Sevindik, son dönemin başarılı isimleri arasında yer alıyor. Birçok dizide yer alan Sevindik, Show TV'nin Kahraman Babam dizisinde rol alıyor.
GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?
Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır.