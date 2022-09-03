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Haberler Magazin Kahkaha dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de en az soru kadar geceye damga vuran yarışmacı

Kahkaha dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de en az soru kadar geceye damga vuran yarışmacı

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde en az soru kadar geceye damga vuran yarışmacı kahkaha dolu anlara neden oldu. Yarışmacıya yöneltilen ''Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?'' sorunun cevabı ise duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

03.09.2022 01:19 - Son Güncelleme: 03.09.2022 01:27
Kahkaha dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de en az soru kadar geceye damga vuran yarışmacı

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kahkaha dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de en az soru kadar geceye damga vuran yarışmacı

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde en az soru kadar geceye damga vuran yarışmacı kahkaha dolu anlara neden oldu. Yarışmacıya yöneltilen ''Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?'' sorunun cevabı ise duyanları hayrete düşürdü.



MİLYONER'DE DAMGA VURAN ANLAR! | VİDEO

Kahkaha dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de en az soru kadar geceye damga vuran yarışmacı

SORU: Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
CEVAP: ARI SOKMASI (D)

Kahkaha dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de en az soru kadar geceye damga vuran yarışmacı

İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

Kahkaha dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de en az soru kadar geceye damga vuran yarışmacı
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