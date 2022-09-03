Kahkaha dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de en az soru kadar geceye damga vuran yarışmacı
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde en az soru kadar geceye damga vuran yarışmacı kahkaha dolu anlara neden oldu. Yarışmacıya yöneltilen ''Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?'' sorunun cevabı ise duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
03.09.2022 01:19 - Son Güncelleme: 03.09.2022 01:27
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde en az soru kadar geceye damga vuran yarışmacı kahkaha dolu anlara neden oldu. Yarışmacıya yöneltilen ''Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?'' sorunun cevabı ise duyanları hayrete düşürdü.
MİLYONER'DE DAMGA VURAN ANLAR! | VİDEO
SORU: Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
CEVAP: ARI SOKMASI (D)
İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...