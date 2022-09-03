Kahkaha dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de en az soru kadar geceye damga vuran yarışmacı

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde en az soru kadar geceye damga vuran yarışmacı kahkaha dolu anlara neden oldu. Yarışmacıya yöneltilen ''Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?'' sorunun cevabı ise duyanları hayrete düşürdü.



<br> <br>



MİLYONER'DE DAMGA VURAN ANLAR! | VİDEO