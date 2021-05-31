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Kağıt Ev'in çıldırtan katil Cemre'si Helin Kandemir'in eski sevgilisi bakın kim çıktı o da ünlü bir oyuncu! Demet Özdemir'le...

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev adından söz ettirmeyi başardı. Başrolleri Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın paylaştığı Kağıt Ev, cinayet işleyen kızlarını korumaya çalışan bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Cemre karakterine hayat veren Helin Kandemir. 16 yaşındaki genç oyuncu dizide gösterdiği performansla hem takdir topluyor hem de Cemre karakteriyle saç baş yolduruyor. Helin Kandemir hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Meğer o da ünlü bir oyuncuymuş. İşte başta Helin Kandemir olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

31.05.2021 11:28 - Son Güncelleme: 31.05.2021 11:28
Kağıt Ev'in çıldırtan katil Cemre'si Helin Kandemir'in eski sevgilisi bakın kim çıktı o da ünlü bir oyuncu! Demet Özdemir'le...

Cemre Fırtına karakterine hayat veren başarılı oyuncu Helin Kandemir 2 Haziran 2004 yılında doğmuştur. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Ötesiz İnsanlar'da oynayarak kazanmıştır. Daha sonra Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimsizler adlı yapımlarda rol almıştır.

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Kağıt Ev'in çıldırtan katil Cemre'si Helin Kandemir'in eski sevgilisi bakın kim çıktı o da ünlü bir oyuncu! Demet Özdemir'le...

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde sonra, 2020'de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit rolünde oynadı.

Kağıt Ev'in çıldırtan katil Cemre'si Helin Kandemir'in eski sevgilisi bakın kim çıktı o da ünlü bir oyuncu! Demet Özdemir'le...

Helin Kandemir hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Helin Kandemir'in eski sevgilisi yine ekranlardan tanıdığımı bir oyuncu. İşte başta Helin Kandemir olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

Kağıt Ev'in çıldırtan katil Cemre'si Helin Kandemir'in eski sevgilisi bakın kim çıktı o da ünlü bir oyuncu! Demet Özdemir'le...

ASUMAN KRAUSE – EMRAH

Kağıt Ev'in çıldırtan katil Cemre'si Helin Kandemir'in eski sevgilisi bakın kim çıktı o da ünlü bir oyuncu! Demet Özdemir'le...

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