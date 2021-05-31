Kağıt Ev'in çıldırtan katil Cemre'si Helin Kandemir'in eski sevgilisi bakın kim çıktı o da ünlü bir oyuncu! Demet Özdemir'le...

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev adından söz ettirmeyi başardı. Başrolleri Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın paylaştığı Kağıt Ev, cinayet işleyen kızlarını korumaya çalışan bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Cemre karakterine hayat veren Helin Kandemir. 16 yaşındaki genç oyuncu dizide gösterdiği performansla hem takdir topluyor hem de Cemre karakteriyle saç baş yolduruyor. Helin Kandemir hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Meğer o da ünlü bir oyuncuymuş. İşte başta Helin Kandemir olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

31.05.2021 11:28 - Son Güncelleme: 31.05.2021 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





