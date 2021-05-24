Kağıt Ev'in çıldırtan katil Cemre'si Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş! Meğer Demet Özdemir'le...

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev adından söz ettirmeyi başardı. Başrolleri Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın paylaştığı Kağıt Ev, cinayet işleyen kızlarını korumaya çalışan bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Cemre karakterine hayat veren Helin Kandemir. 16 yaşındaki genç oyuncu dizide gösterdiği performanslar hem takdir topluyor hem de Cemre karakteriyle saç baş yolduruyor. Helin Kandemir hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Helin annesinin bire bir kopyası gibi. İşte başta Helin Kandemir olmak üzere ünlülerin anneleri.

24.05.2021 13:42 - Son Güncelleme: 31.05.2021 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





