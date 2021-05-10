RAMAZAN İMSAKİYE
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Kağıt Ev'in çıldırtan Cemre'si Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş pes! Meğer Demet Özdemir'le...

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev adından söz ettirmeyi başardı. Başrolleri Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın paylaştığı Kağıt Ev, cinayet işleyen kızlarını korumaya çalışan bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Cemre karakterine hayat veren Helin Kandemir. 16 yaşındaki genç oyuncu dizide gösterdiği performanslar hem takdir topluyor hem de Cemre karakteriyle saç baş yolduruyor. Helin Kandemir hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Helin annesinin bire bir kopyası gibi. İşte başta Helin Kandemir olmak üzere ünlülerin anneleri.

10.05.2021 10:23 - Son Güncelleme: 10.05.2021 10:23
Kağıt Ev'in çıldırtan Cemre'si Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş pes! Meğer Demet Özdemir'le...

Cemre Fırtına karakterine hayat veren başarılı oyuncu Helin Kandemir 2 Haziran 2004 yılında doğmuştur. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Ötesiz İnsanlar'da oynayarak kazanmıştır. Daha sonra Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimsizler adlı yapımlarda rol almıştır.

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Kağıt Ev'in çıldırtan Cemre'si Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş pes! Meğer Demet Özdemir'le...

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde sonra, 2020'de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit rolünde oynadı.

Kağıt Ev'in çıldırtan Cemre'si Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş pes! Meğer Demet Özdemir'le...

Helin Kandemir hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Anne-kızın benzerliği şaşılacak gibi. İşte başta Helin Kandemir olmak üzere ünlülerin anneleri.

Kağıt Ev'in çıldırtan Cemre'si Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş pes! Meğer Demet Özdemir'le...

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Kağıt Ev'in çıldırtan Cemre'si Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş pes! Meğer Demet Özdemir'le...