Kağıt Ev’in Bülent’i Can Nergis herkesi şaşırttı! Erdal Beşikçioğlu ile arasındaki o fark çok konuşuldu meğer…

Kağıt Ev'in Bülent'i Can Nergis herkesi şaşırttı! Erdal Beşikçioğlu ile arasındaki o fark çok konuşuldu! Şimdilerde Kağıt Ev dizisinde Bülent Işık karakterine can veren ünlü oyuncu Can Nergis, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Nergis'in özel hayatı sevenleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun boyunu öğrenenler ise şaşıp kaldı. İşte detaylar…

03.05.2021 22:01 - Son Güncelleme: 03.05.2021 22:01