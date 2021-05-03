RAMAZAN İMSAKİYE
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Kağıt Ev’in Bülent’i Can Nergis herkesi şaşırttı! Erdal Beşikçioğlu ile arasındaki o fark çok konuşuldu meğer…

Kağıt Ev'in Bülent'i Can Nergis herkesi şaşırttı! Erdal Beşikçioğlu ile arasındaki o fark çok konuşuldu! Şimdilerde Kağıt Ev dizisinde Bülent Işık karakterine can veren ünlü oyuncu Can Nergis, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Nergis'in özel hayatı sevenleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun boyunu öğrenenler ise şaşıp kaldı. İşte detaylar…

03.05.2021 22:01 - Son Güncelleme: 03.05.2021 22:01
Kağıt Ev’in Bülent’i Can Nergis herkesi şaşırttı! Erdal Beşikçioğlu ile arasındaki o fark çok konuşuldu meğer…

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ile Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı Kağıt Ev dizisinde Bülent Işık karakterini canlandıran Can Nergis'in özel hayatı sevenleri tarafından merak edilip araştırılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kağıt Ev’in Bülent’i Can Nergis herkesi şaşırttı! Erdal Beşikçioğlu ile arasındaki o fark çok konuşuldu meğer…

Ünlü ismin boyunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Can Nergis olmak üzere ünlü isimlerin boyları…

Kağıt Ev’in Bülent’i Can Nergis herkesi şaşırttı! Erdal Beşikçioğlu ile arasındaki o fark çok konuşuldu meğer…

SİNEM KOBAL - 171 CM

Kağıt Ev’in Bülent’i Can Nergis herkesi şaşırttı! Erdal Beşikçioğlu ile arasındaki o fark çok konuşuldu meğer…

KEREM BÜRSİN - 179 CM

Kağıt Ev’in Bülent’i Can Nergis herkesi şaşırttı! Erdal Beşikçioğlu ile arasındaki o fark çok konuşuldu meğer…

CAN NERGİS-189 CM