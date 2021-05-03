RAMAZAN İMSAKİYE
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Kağıt Ev’in Azra’sı Tuvana Türkay’ı tanımak imkansız! Görenler tanıyamadı meğer…

Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay'ı tanımak imkansız! Görenler tanıyamadı… Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'yla paylaştığı Kağıt Ev dizisinde can verdiği Azra karakteri hakkında konuştu. Türkay, canlandırdığı Azra karakterinin aksine hırslı biri olmadığını söyledi. Açıklamalarının ardından gündem olan Tuvana Türkay'ın hayatı internet kullanıcıları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Türkay'ın ortaya çıkan estetiksiz halleri ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

03.05.2021 21:35 - Son Güncelleme: 03.05.2021 21:35
Kağıt Ev’in Azra’sı Tuvana Türkay’ı tanımak imkansız! Görenler tanıyamadı meğer…

Kağıt Ev' dizisinde oynayan Tuvana Türkay, canlandırdığı Azra karakterinin aksine hırslı biri olmadığını söyledi. Samimi açıklamalarda bulunan Türkay, çocukken hırslı bir karakter olduğunu ve zamanla bu duygularının köreldiğinden bahsetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kağıt Ev’in Azra’sı Tuvana Türkay’ı tanımak imkansız! Görenler tanıyamadı meğer…

Türkay, bunun nedenini ise şöyle anlattı: "Çünkü kalbim, maneviyatı yüksek insanlarla beraber atıyor. Hayatı çok sade ve basit yaşayan biriyim"

Kağıt Ev’in Azra’sı Tuvana Türkay’ı tanımak imkansız! Görenler tanıyamadı meğer…

Açıklamalarının ardından gündem olan Tuvana Türkay'ın hayatı internet kullanıcıları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kağıt Ev’in Azra’sı Tuvana Türkay’ı tanımak imkansız! Görenler tanıyamadı meğer…

Türkay'ın ortaya çıkan estetiksiz halleri ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Tuvana Türkay olmak üzere ünlü isimler ve estetiksiz halleri…

Kağıt Ev’in Azra’sı Tuvana Türkay’ı tanımak imkansız! Görenler tanıyamadı meğer…

Hilal Altınbilek