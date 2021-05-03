Kağıt Ev’in Azra’sı Tuvana Türkay’ı tanımak imkansız! Görenler tanıyamadı meğer…
Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay'ı tanımak imkansız! Görenler tanıyamadı… Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'yla paylaştığı Kağıt Ev dizisinde can verdiği Azra karakteri hakkında konuştu. Türkay, canlandırdığı Azra karakterinin aksine hırslı biri olmadığını söyledi. Açıklamalarının ardından gündem olan Tuvana Türkay'ın hayatı internet kullanıcıları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Türkay'ın ortaya çıkan estetiksiz halleri ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar…
03.05.2021 21:35
- Son Güncelleme: 03.05.2021 21:35