Kağıt Ev’in Aylin’i Nur Fettahoğlu’ndan eleştirilere jet yanıt! “Beni tanıyanlar bilir” dedi isyan etti o gerçek şaşkına çevirdi
Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu'ndan eleştirilere jet yanıt! Başrolünü Erdal Beşikçioğlu ve Tuvana Türkay ile paylaştığı Kağıt Ev dizisinde Aylin karakterine can veren ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunmuş ve zayıflığıyla eleştirilerin hedefi olmuştu. Ünlü oyuncudan eleştirilere yanıt geldi. "Kimseye güzel gözükmek gibi bir derdim" yok diyen oyuncu, açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Nur Fettahoğlu'nun eleştirilere verdiği o yanıt…
10.05.2021 20:24
- Son Güncelleme: 10.05.2021 20:24
Şimdilerde 'Kağıt Ev' adlı dizide başrol oynayan Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından zayıflığıyla gündeme gelmiş ve eleştirilerin hedefi olmuştu. Fettahoğlu, yeni bir paylaşım yaparak eleştirilere yanıt verdi.
Göz kırptığı bir fotoğrafı Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Nur Fettahoğlu, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Ufak tefek şeylere takılacak vaktim yok! Nerede, nasıl, ne şekilde kendimi iyi hissediyorsam öyle yaşıyorum...
Beni tanıyanlar bilir gösterişi de sevmem, kimseye güzel gözükmek gibi bir derdim de yoktur. Doğal, samimi, içten. İçimdeki kız çocuğunu susturmamaya yeminim var bir kere.
İçimden geldiği gibi, o kız çocuğunun istediği gibi yaşıyorum ve böylece mutluyum, kendi denizlerimde seyreden minik teknemin kaptanıyım, hayde viral"
Açıklamasıyla gündem olan Nur Fettahoğlu'nun kilosunun yanı sıra boyu da merak konusu oldu. Oyuncunun boyunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Nur Fettahoğlu olmak üzere ünlü isimler ve boyları…