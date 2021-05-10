Kağıt Ev’in Aylin’i Nur Fettahoğlu’ndan eleştirilere jet yanıt! “Beni tanıyanlar bilir” dedi isyan etti o gerçek şaşkına çevirdi

Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu'ndan eleştirilere jet yanıt! Başrolünü Erdal Beşikçioğlu ve Tuvana Türkay ile paylaştığı Kağıt Ev dizisinde Aylin karakterine can veren ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunmuş ve zayıflığıyla eleştirilerin hedefi olmuştu. Ünlü oyuncudan eleştirilere yanıt geldi. "Kimseye güzel gözükmek gibi bir derdim" yok diyen oyuncu, açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Nur Fettahoğlu'nun eleştirilere verdiği o yanıt…

10.05.2021 20:24 - Son Güncelleme: 10.05.2021 20:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





