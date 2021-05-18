Kağıt Ev’in Aylin’i Nur Fettahoğlu spor paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sıfır makyaj haliyle poz verdi herkes onu konuştu

Eleştirilere jet hızıyla cevap veren oyuncu, "Ufak tefek şeylere takılacak vaktim yok! Nerede, nasıl, ne şekilde kendimi iyi hissediyorsam öyle yaşıyorum... Beni tanıyanlar bilir gösterişi de sevmem, kimseye güzel gözükmek gibi bir derdim de yoktur. Doğal, samimi, içten. İçimdeki kız çocuğunu susturmamaya yeminim var bir kere. İçimden geldiği gibi, o kız çocuğunun istediği gibi yaşıyorum ve böylece mutluyum, kendi denizlerimde seyreden minik teknemin kaptanıyım, hayde viral" ifadelerini kullanmıştı.