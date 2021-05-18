Kağıt Ev’in Aylin’i Nur Fettahoğlu spor paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sıfır makyaj haliyle poz verdi herkes onu konuştu
Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu spor paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Tuvana Türkay ile paylaştığı Kağıt Ev dizisinde Aylin Fırtına karakterini canlandıran Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği kilolarla gündeme gelmişti. "Kimseye güzel gözükmek gibi bir derdim" diyerek eleştirilere yanıt veren ünlü oyuncu, şimdi ise spor paylaşımıyla çok konuşuldu. Siyah taytıyla objektif karşısına geçen Fettahoğlu, makyajsız en doğal halini takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Nur Fettahoğlu'nun o paylaşımı…
Eleştirilere jet hızıyla cevap veren oyuncu, "Ufak tefek şeylere takılacak vaktim yok! Nerede, nasıl, ne şekilde kendimi iyi hissediyorsam öyle yaşıyorum... Beni tanıyanlar bilir gösterişi de sevmem, kimseye güzel gözükmek gibi bir derdim de yoktur. Doğal, samimi, içten. İçimdeki kız çocuğunu susturmamaya yeminim var bir kere. İçimden geldiği gibi, o kız çocuğunun istediği gibi yaşıyorum ve böylece mutluyum, kendi denizlerimde seyreden minik teknemin kaptanıyım, hayde viral" ifadelerini kullanmıştı.