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Kağıt Ev’in Aylin’i Nur Fettahoğlu spor paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sıfır makyaj haliyle poz verdi herkes onu konuştu

Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu spor paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Tuvana Türkay ile paylaştığı Kağıt Ev dizisinde Aylin Fırtına karakterini canlandıran Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği kilolarla gündeme gelmişti. "Kimseye güzel gözükmek gibi bir derdim" diyerek eleştirilere yanıt veren ünlü oyuncu, şimdi ise spor paylaşımıyla çok konuşuldu. Siyah taytıyla objektif karşısına geçen Fettahoğlu, makyajsız en doğal halini takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Nur Fettahoğlu'nun o paylaşımı…

18.05.2021 02:15 - Son Güncelleme: 18.05.2021 02:16
Kağıt Ev’in Aylin’i Nur Fettahoğlu spor paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sıfır makyaj haliyle poz verdi herkes onu konuştu

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Tuvana Türkay ile paylaştığı Kağıt Ev dizisiyle izleyiciyle buluşan Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda bulunmuş ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "Çok zayıfsın, kilo al" şeklinde eleştirilmişti.

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Kağıt Ev’in Aylin’i Nur Fettahoğlu spor paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sıfır makyaj haliyle poz verdi herkes onu konuştu

Eleştirilere jet hızıyla cevap veren oyuncu, "Ufak tefek şeylere takılacak vaktim yok! Nerede, nasıl, ne şekilde kendimi iyi hissediyorsam öyle yaşıyorum... Beni tanıyanlar bilir gösterişi de sevmem, kimseye güzel gözükmek gibi bir derdim de yoktur. Doğal, samimi, içten. İçimdeki kız çocuğunu susturmamaya yeminim var bir kere. İçimden geldiği gibi, o kız çocuğunun istediği gibi yaşıyorum ve böylece mutluyum, kendi denizlerimde seyreden minik teknemin kaptanıyım, hayde viral" ifadelerini kullanmıştı.

Kağıt Ev’in Aylin’i Nur Fettahoğlu spor paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sıfır makyaj haliyle poz verdi herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu şimdi ise spor paylaşımıyla gündem oldu. Siyah taytı ve makyajsız haliyle objektife poz veren Fettahoğlu, paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

Kağıt Ev’in Aylin’i Nur Fettahoğlu spor paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sıfır makyaj haliyle poz verdi herkes onu konuştu

Özgüveniyle takipçilerinin takdirini toplayan ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Kağıt Ev’in Aylin’i Nur Fettahoğlu spor paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sıfır makyaj haliyle poz verdi herkes onu konuştu

Fettahoğlu'nun paylaşımının ardından ünlü isimlerin makyajsız halleri merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte başta Nur Fettahoğlu olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…