Kadir İnanır'ın son haline bakın bir deri bir kemik kaldı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı Yeşilçam oyuncusu, zor günleri atlattı
Kadir İnanır'ın son haline bakın, görenler 'bir deri bir kemik kaldı' diyor. Yoğun bakıma kaldırılmıştı ünlü oyuncu. Damarında pıhtı atan ve Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan 73 yaşındaki Kadir İnanır kötü günleri geride bıraktı. Zor bir süreçten geçen Kadir İnanır, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Oldukça zayıflayan İnanır konuşmak istemedi. İşte Kadir İnanır'ın son hali...
15.08.2022 11:27 - Son Güncelleme: 15.08.2022 11:37
Kadir İnanır'ın son haline bakın bir deri bir kemik kaldı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı zor günleri atlattı ünlü oyuncu...
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Bir mekanda tek başına kahvaltı yapan İnanır, son haliyle dikkat çekti.
Usta oyuncu, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alınmıştı. 22 günün ardından tedavisi tamamlanan Yeşilçam'ın usta oyuncusu, taburcu edilerek evinde dinlenmişti.