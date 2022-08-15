Kadir İnanır’ın son haline bakın bir deri bir kemik kaldı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı Yeşilçam oyuncusu, zor günleri atlattı

KADİR İNANIR'A NE OLDU?

Oldukça zayıfladığı görülen ve sportif giyim tarzı dikkat çeken İnanır, konuşmak istemedi.Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan İnanır, "Başka zaman konuşuruz" demekle yetindi. İnanır'ın bir deri bir kemiğe dönen hali endişelendirdi.