Kadir Ezildi’nin müstakbel eşi Gamze Türkmen bakın hangi müzisyenin kardeşi çıktı! Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi meğer...

Temizlik tutkusu ile bilinen fenomen sunucu Kadir Ezildi, gözlerden uzak aşk yaşadığı Gamze Türkmen ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Kız isteme merasiminin her anını sosyal medya hesabında yayınlayan ve kısa sürede gündem olan Ezildi'nin müstakbel eşi de merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir?" sorusunun yanıtını arattı. Türkmen'in müzisyen kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi kimmiş...