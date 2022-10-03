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Haberler Magazin Kadir Doğulu’nun kayınvalidesine bakın hayran bıraktı! Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle kızını solladı! Gören dilini ısırdı

Kadir Doğulu’nun kayınvalidesine bakın hayran bıraktı! Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle kızını solladı! Gören dilini ısırdı

Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, hayranlarını üzmüştü. Kısa bir aranın ardından tekrar setlere dönen Neslihan Atagül, Gecenin Ucunda dizisinde eşi Kadir Doğulu ile partner oldu. Fatih Harbiye dizisinden sonra bir başka yapımda tekrar bir araya gelen ünlü çift, hayranlarını sevindirdi. Çiftin hayranları ilk bölüm için gün sayarken Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü çift hakkında araştırma yapanlar, Neslihan Atagül'ün güzeller güzeli annesini görünce ise hayran kaldı. İşte Neslihan Atagül'ün güzelliğiyle parmak ısırtan annesi...

03.10.2022 19:15 - Son Güncelleme: 03.10.2022 19:15
Kadir Doğulu’nun kayınvalidesine bakın hayran bıraktı! Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle kızını solladı! Gören dilini ısırdı

Fatih Harbiye'de başrolü paylaşan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Gecenin Ucunda dizisinde yine bir araya geldi.

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Kadir Doğulu’nun kayınvalidesine bakın hayran bıraktı! Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle kızını solladı! Gören dilini ısırdı

Çiftin hayranları ilk bölüm için gün sayarken Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kadir Doğulu’nun kayınvalidesine bakın hayran bıraktı! Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle kızını solladı! Gören dilini ısırdı

Ünlü çift hakkında araştırma yapanlar, Neslihan Atagül'ün güzeller güzeli annesini görünce ise hayran kaldı.

Kadir Doğulu’nun kayınvalidesine bakın hayran bıraktı! Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle kızını solladı! Gören dilini ısırdı

Ünlü oyuncunun annesi için "Neslihan'ın güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumu yapıldı.

Kadir Doğulu’nun kayınvalidesine bakın hayran bıraktı! Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle kızını solladı! Gören dilini ısırdı

İşte Neslihan Atagül başta olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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