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Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den 8 yıl sonra bebek müjdesi! Duygusal bir mesajla duyurdu: ‘Mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik...

Fatih Harbiye setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde bir dönem çıkan krizlerle boşanma iddiaları magazin manşetlerini süslese de çiftten 8 yıl sonra müjdeli haber geldi. Neslihan Atagül sosyal medya hesabından hamile olduğunu takipçileriyle paylaştı.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 16:29 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 16:43
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’den 8 yıl sonra bebek müjdesi! Duygusal bir mesajla duyurdu: ‘Mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik... 1

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün evliliklerinde bir dönem çıkan krizlerle boşanma iddiaları magazin manşetlerini süslese de çiftten 8 yıl sonra müjdeli haber geldi. Neslihan Atagül sosyal medya hesabından hamile olduğunu takipçileriyle paylaştı.

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’den 8 yıl sonra bebek müjdesi! Duygusal bir mesajla duyurdu: ‘Mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik... 2

Fatih Harbiye setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’den 8 yıl sonra bebek müjdesi! Duygusal bir mesajla duyurdu: ‘Mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik... 3

İHANET İDDİALARI SONRASI BOŞANACAKLARI KONUŞULDU

Ancak çiftin evliliklerinde birkaç sene sonra kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı.

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