Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den 8 yıl sonra bebek müjdesi! Duygusal bir mesajla duyurdu: ‘Mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik...

Fatih Harbiye setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde bir dönem çıkan krizlerle boşanma iddiaları magazin manşetlerini süslese de çiftten 8 yıl sonra müjdeli haber geldi. Neslihan Atagül sosyal medya hesabından hamile olduğunu takipçileriyle paylaştı.