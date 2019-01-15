Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül kaç yaşında? Kadir Doğulu kimdir? İşte ünlü isimlerin yaşları...

Kadir Doğulu'nun yaşı merak konusu oldu. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor dedikodularından sonra böyle bir şey olmadığını belirten, Türkiye'nin gözde ünlü çifti Doğulu ile Atagül'ün yaşlarını öğrenince çok şaşıracaksınız. Peki, Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu kimdir?