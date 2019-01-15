Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül kaç yaşında? Kadir Doğulu kimdir? İşte ünlü isimlerin yaşları...

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift hakkında çıkan 'ayrılıyorlar' haberlerine Neslihan Atagül'den 'ilişkimizi göz önünde yaşamıyoruz' yanıtı gelmişti. Birbirlerine yakıştırılan Neslihan Atgül ile Kadir Doğulu çiftinin yaşları ise merak konusu oldu. Peki, yeni başlayan Vuslat dizisinde Aziz karakterini canlandıran, son günlerin popüler ismi Kadir Doğulu kimdir? İşte Neslihan ve Kadir çiftinin yaşları...

15 Ocak 2019 Salı, 13:38:22 Güncelleme: 14:05:12
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

Kadir Doğulu'nun yaşı merak konusu oldu. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor dedikodularından sonra böyle bir şey olmadığını belirten, Türkiye'nin gözde ünlü çifti Doğulu ile Atagül'ün yaşlarını öğrenince çok şaşıracaksınız. Peki, Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu kimdir?

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

İlayda Çevik

22 Aralık 1994

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

Öykü Gürman

4 Ağustos 1982

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

Ulaş Tuna Astepe

1 Ocak 1988

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

Mehmet Ali Nuroğlu

7 Eylül 1979

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Barış Arduç'un eski mesleği herkesi çok şaşırttı! Ticarete atılmıştı
Barış Arduç'un eski mesleği herkesi çok şaşırttı! Ticarete atılmıştı