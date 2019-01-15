Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül kaç yaşında? Kadir Doğulu kimdir? İşte ünlü isimlerin yaşları...
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift hakkında çıkan 'ayrılıyorlar' haberlerine Neslihan Atagül'den 'ilişkimizi göz önünde yaşamıyoruz' yanıtı gelmişti. Birbirlerine yakıştırılan Neslihan Atgül ile Kadir Doğulu çiftinin yaşları ise merak konusu oldu. Peki, yeni başlayan Vuslat dizisinde Aziz karakterini canlandıran, son günlerin popüler ismi Kadir Doğulu kimdir? İşte Neslihan ve Kadir çiftinin yaşları...
15 Ocak 2019 Salı, 13:38:22 Güncelleme: 14:05:12
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