Kaderimin Oyunu’nun Zahide’si Esra Dermancıoğlu’nun gözünden sakındığı kızına bakın! ‘Zarif ve güzel’ dedirten Refia hayran bıraktı
Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu'nun gözünden sakındığı kızı Refia'ya bakın! Başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu, kızı Refia ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızını görenler adeta hayran kaldı. Sosyal medya kullanıcıları, Dermancıoğlu'na 'Ne kadar zarif ve güzel bir kızınız var' yorumunda bulundu. İşte Esra Dermancıoğlu'nun güzeller güzeli kızı...
04.02.2022 23:46
- Son Güncelleme: 04.02.2022 23:46
Kaderimin Oyunu dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, kızı Refia ile gündeme geldi.
Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Refia'yı annesi Esra Dermancıoğlu'na benzeterek 'ikizi gibi' yorumunda bulundu.