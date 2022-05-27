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Kaderimin Oyunu’nun Zahide’si Esra Dermancıoğlu’nun gözünden sakındığı kızına bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle ortalığı salladı

Kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak, Cemre Melis Çınar, Esengül Aypek ve Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu'nun kızını gören hayran kaldı. Attığı her adımla adından söz ettiren ve özellikle sosyal medyada yayınladığı pozlarla çok konuşulan Dermancıoğlu'nun kızıyla paylaşımlar Instagram'ı salladı. Ünlü oyuncunun kızını görenler hayran kalırken "Zarif ve güzel" yorumunda bulundu. İşte Esra Dermancıoğlu'nun güzeller güzeli kız...

27.05.2022 22:29 - Son Güncelleme: 27.05.2022 22:29
Kaderimin Oyunu’nun Zahide’si Esra Dermancıoğlu’nun gözünden sakındığı kızına bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle ortalığı salladı

Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Kaderimin Oyunu’nun Zahide’si Esra Dermancıoğlu’nun gözünden sakındığı kızına bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle ortalığı salladı

Attığı her adımla adından söz ettiren oyuncu, şimdi ise kızı Refia ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Kaderimin Oyunu’nun Zahide’si Esra Dermancıoğlu’nun gözünden sakındığı kızına bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle ortalığı salladı

Ünlü oyuncunun kızını görenler hayran kalırken "Zarif ve güzel" yorumunda bulundu.

Kaderimin Oyunu’nun Zahide’si Esra Dermancıoğlu’nun gözünden sakındığı kızına bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle ortalığı salladı

İşte başta Esra Dermancıoğlu olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Kaderimin Oyunu’nun Zahide’si Esra Dermancıoğlu’nun gözünden sakındığı kızına bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle ortalığı salladı

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