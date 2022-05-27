Kaderimin Oyunu’nun Zahide’si Esra Dermancıoğlu’nun gözünden sakındığı kızına bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle ortalığı salladı
Kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak, Cemre Melis Çınar, Esengül Aypek ve Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu'nun kızını gören hayran kaldı. Attığı her adımla adından söz ettiren ve özellikle sosyal medyada yayınladığı pozlarla çok konuşulan Dermancıoğlu'nun kızıyla paylaşımlar Instagram'ı salladı. Ünlü oyuncunun kızını görenler hayran kalırken "Zarif ve güzel" yorumunda bulundu. İşte Esra Dermancıoğlu'nun güzeller güzeli kız...
27.05.2022 22:29 - Son Güncelleme: 27.05.2022 22:29
Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı.