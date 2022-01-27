Kaderimin Oyunu’nun Zahide’si Esra Dermancıoğlu yatak odasında döktürdü! Sosyal medyayı sallayan Esra’yı gören dönüp bir daha baktı
Başrollerini Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın üstlendiği Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle eğlenceli dans videolarıyla gündemden düşmeyen Dermancıoğlu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yatak odasında dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınlayan oyuncuya sevenlerinden yorum yağdı. İşte Esra Dermancıoğlu'nun o paylaşımı...
27.01.2022 01:14
- Son Güncelleme: 27.01.2022 01:15
Şimdilerde Kaderimin Oyunu adlı dizide canlandırdığı Zahide karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Takipçileri Esra Dermancıoğlu için "Esra Dermancıoğlu ve derman enerjisi", "Pozitif, hayat dolu kadın", "O zaman dans!" yorumlarında bulundu.