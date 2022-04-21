Kaderimin Oyunu’nun Zahide’si Esra Dermancıoğlu sere serpe uzandı! Tatil pozu ortalığı salladı! Yataktaki çıplak pozu çok konuşulmuştu

Dermancıoğlu, paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Yine Esroşla ben bir tatilin sonuna geldik:) Esroş sağ olsun beni kırmadı hadi roma ya gidelim dedim ikiletmedi bile :) Roma sen ne güzeldin, ne neşeli, ne yakışıklı, ne lezzetli, ne zevkli ve sayende sanata doydum yine...