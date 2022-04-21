RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu sere serpe uzandı! Tatil pozu ortalığı salladı! Yataktaki çıplak pozu çok konuşulmuştu

Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu sere serpe uzandı! Tatil pozu ortalığı salladı! Yataktaki çıplak pozu çok konuşulmuştu

Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu sere serpe uzandı! Kadrosunda Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Özellikle yatakta verdiği çırılçıplak poz ile çok konuşulan Dermancıoğlu, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi. Tatile çıkan ünlü oyuncu, çimlerde sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu...

21.04.2022 18:27 - Son Güncelleme: 21.04.2022 18:27
Kaderimin Oyunu’nun Zahide’si Esra Dermancıoğlu sere serpe uzandı! Tatil pozu ortalığı salladı! Yataktaki çıplak pozu çok konuşulmuştu

Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.

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Kaderimin Oyunu’nun Zahide’si Esra Dermancıoğlu sere serpe uzandı! Tatil pozu ortalığı salladı! Yataktaki çıplak pozu çok konuşulmuştu

Özellikle yatakta verdiği çırılçıplak poz ile çok konuşulan Dermancıoğlu, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi.

Kaderimin Oyunu’nun Zahide’si Esra Dermancıoğlu sere serpe uzandı! Tatil pozu ortalığı salladı! Yataktaki çıplak pozu çok konuşulmuştu

Tatile çıkan ünlü oyuncu, çimlere sere serpe uzanarak verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kaderimin Oyunu’nun Zahide’si Esra Dermancıoğlu sere serpe uzandı! Tatil pozu ortalığı salladı! Yataktaki çıplak pozu çok konuşulmuştu

Dermancıoğlu, paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Yine Esroşla ben bir tatilin sonuna geldik:) Esroş sağ olsun beni kırmadı hadi roma ya gidelim dedim ikiletmedi bile :) Roma sen ne güzeldin, ne neşeli, ne yakışıklı, ne lezzetli, ne zevkli ve sayende sanata doydum yine...

Kaderimin Oyunu’nun Zahide’si Esra Dermancıoğlu sere serpe uzandı! Tatil pozu ortalığı salladı! Yataktaki çıplak pozu çok konuşulmuştu

Her seyahatim sonunda yeni fikirlerle dönerdim bu sefer hiçbir şey düşünmedim rahatladım... Daha iletişimin ilerlemediği bir yerde hangi fikri kabul ettirebilirsin... Körler sağırlar birbirini ağırlasın... Dünya çok büyük:) Bir sürü başka kör ve sağırla tanışmak ümidiyle :)"

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