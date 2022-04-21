Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu sere serpe uzandı! Tatil pozu ortalığı salladı! Yataktaki çıplak pozu çok konuşulmuştu
Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu sere serpe uzandı! Kadrosunda Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Özellikle yatakta verdiği çırılçıplak poz ile çok konuşulan Dermancıoğlu, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi. Tatile çıkan ünlü oyuncu, çimlerde sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu...
21.04.2022 18:27 - Son Güncelleme: 21.04.2022 18:27
Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.