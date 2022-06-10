Kaderimin Oyunu’nun Mahir’i Sarp Apak’ın gözünden sakındığı güzel eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Esengül Aypek’in...

Kaderimin Oyunu'nun Mahir'i Sarp Apak'ın gözünden sakındığı güzel eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Esengül Aypek’in...
Kaderimin Oyunu'nun Mahir'i Sarp Apak'ın gözünden sakındığı güzel eşi bakın kim! Başrollerini; Meriç Aral, Akın Akınözü, Öykü Karayel, Esra Dermancıoğlu ile paylaştığı Kaderimin Oyunu dizisinde Mahir karakterini canlandıran Sarp Apak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Esengül Aypek'in canlandırdığı Zuhal karakterinin sırılsıklam aşık olduğu Mahir'le izleyici karşısına çıkan Apak'ın özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Sarp Apak eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun kendisi gibi ünlü olan eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı. Bakın Sarp Apak'ın gözünden sakındığı güzel eşi kimmiş...
10.06.2022 22:21 - Son Güncelleme: 10.06.2022 22:21
SARP APAK KİMDİR?
11 Kasım 1981 yılında Diyarbakır'da Adanalı ve Antakyalı bir anne-babanın ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Sarp Apak, 5 yaşında ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındı ve orada büyüdü.
Son olarak Kaderimin Oyunu ile izleyici karşısına çıkan oyuncu, son bölümün yayınlanmasının ardından gündem oldu. Dizide Mahir karakterini canlandıran Sarp Apak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İnternet kullanıcıları, "Sarp Apak eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun kendisi gibi ünlü olan eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı.