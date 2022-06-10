Vav TV İzle
Haberler Magazin Kaderimin Oyunu'nun Mahir'i Sarp Apak'ın gözünden sakındığı güzel eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Esengül Aypek’in...

Kaderimin Oyunu'nun Mahir'i Sarp Apak'ın gözünden sakındığı güzel eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Esengül Aypek’in...

Kaderimin Oyunu'nun Mahir'i Sarp Apak'ın gözünden sakındığı güzel eşi bakın kim! Başrollerini; Meriç Aral, Akın Akınözü, Öykü Karayel, Esra Dermancıoğlu ile paylaştığı Kaderimin Oyunu dizisinde Mahir karakterini canlandıran Sarp Apak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Esengül Aypek'in canlandırdığı Zuhal karakterinin sırılsıklam aşık olduğu Mahir'le izleyici karşısına çıkan Apak'ın özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Sarp Apak eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun kendisi gibi ünlü olan eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı. Bakın Sarp Apak'ın gözünden sakındığı güzel eşi kimmiş...

10.06.2022 22:21 - Son Güncelleme: 10.06.2022 22:21
Kaderimin Oyunu’nun Mahir’i Sarp Apak’ın gözünden sakındığı güzel eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Esengül Aypek’in...

SARP APAK KİMDİR?
11 Kasım 1981 yılında Diyarbakır'da Adanalı ve Antakyalı bir anne-babanın ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Sarp Apak, 5 yaşında ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındı ve orada büyüdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaderimin Oyunu’nun Mahir’i Sarp Apak’ın gözünden sakındığı güzel eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Esengül Aypek’in...

2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a gelen Apak, Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sergilenen Ağır Roman adlı eserde başarılı bir oyunculuk çıkarttı.

Kaderimin Oyunu’nun Mahir’i Sarp Apak’ın gözünden sakındığı güzel eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Esengül Aypek’in...

Organize İşler adlı filmde küçük bir rolde oynama fırsatı bulan Apak, ardından birçok yapımda rol aldı ancak asıl şöhretini Avrupa Yakası'ndaki Tanrıverdi rolüyle yakaladı.

Kaderimin Oyunu’nun Mahir’i Sarp Apak’ın gözünden sakındığı güzel eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Esengül Aypek’in...

Son olarak Kaderimin Oyunu ile izleyici karşısına çıkan oyuncu, son bölümün yayınlanmasının ardından gündem oldu. Dizide Mahir karakterini canlandıran Sarp Apak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kaderimin Oyunu’nun Mahir’i Sarp Apak’ın gözünden sakındığı güzel eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Esengül Aypek’in...

İnternet kullanıcıları, "Sarp Apak eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun kendisi gibi ünlü olan eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı.

SON DAKİKA