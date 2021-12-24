Kaderimin Oyunu'nun Mahir'i Sarp Apak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Gören inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isimle...
Kaderimin Oyunu'nun Mahir'i Sarp Apak'ın eşi bakın kim çıktı! Başrolü Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Meriç Aral ile Kaderimin Oyunu dizisinde Mahir karakterini canlandıran Sarp Apak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Sarp Apak evli mi?", "Sarp Apak'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Fenomen isimle 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncunun eşini ilk kez görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Sarp Apak'ın güzeller güzeli eşi...
24.12.2021 19:58
- Son Güncelleme: 24.12.2021 19:58
Ünlü oyuncu Sarp Apak, Kaderimin Oyunu dizisinde canlandırdığı Mahir karakteriyle beğeni topladı. Performansıyla adından söz ettiren oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
11 Kasım 1981 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Sarp Apak'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.