Kaderimin Oyunu’nun Mahir’i Sarp Apak bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Öykü Karayel ile arasındaki fark dikkat çekti

"Sarp Apak kaç yaşında?" sorusunun yanıtını aratanlar, "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulundu. Öte yandan Sarp Apak'ın dizide Asiye karakterine can veren rol arkadaşı Öykü Karayel ile arasındaki fark da dikkat çekti.

İşte başta Sarp Apak olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...