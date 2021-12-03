Kaderimin Oyunu’nun Mahir’i Sarp Apak bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Öykü Karayel ile arasındaki fark dikkat çekti
Kaderimin Oyunu'nun Mahir'i Sarp Apak bakın kaç yaşındaymış! Kadrosunda Akın Akınözü, Müfit Karacan, Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu bu akşam ilk defa izleyici ile buluştu. Dizide Mahir karakterini canlandıran Sarp Apak'ın ise hayatı merak edilip araştırtılmaya başlandı. Apak hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun yaşını duyunca da şaştı kaldı. "Sarp Apak kaç yaşında?" sorusunun yanıtını aratanlar, "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulundu. Öte yandan Sarp Apak'ın dizide Asiye karakterine can veren rol arkadaşı Öykü Karayel ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Sarp Apak kaç yaşındaymış...
03.12.2021 21:54
- Son Güncelleme: 03.12.2021 21:54
Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın başrollerinde yer aldığı Kaderimin Oyunu bu akşam ilk defa izleyici ile buluştu.
Dizide Mahir karakterini canlandıran Sarp Apak'ın ise hayatı merak edilip araştırtılmaya başlandı. Apak hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun yaşını duyunca da şaştı kaldı.
"Sarp Apak kaç yaşında?" sorusunun yanıtını aratanlar, "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulundu. Öte yandan Sarp Apak'ın dizide Asiye karakterine can veren rol arkadaşı Öykü Karayel ile arasındaki fark da dikkat çekti.
İşte başta Sarp Apak olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...