Kaderimin Oyunu’nun Helin’i Meriç Aral’ın sevgilisi kendisinden de ünlü! Akın Akınözü’nün partneri meğer Behzat Ç'nin yıldızıyla...
Kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde Helin karakterini canlandıran Meriç Aral, yeni bölümün yayınlanması üzerine gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Özellikle aşk hayatı merak edilen oyuncu hakkında en çok "Meriç Aral'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Aral'ın Behzat Ç, Mucize Doktor gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Meriç Aral'ın kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan sevgilisi kimmiş...
15.04.2022 21:07 - Son Güncelleme: 15.04.2022 21:07
Oyunculuk kariyerine 2012'de yayınlanan ve başrollerinde Nurgül Yeşilçay ile Şahin Irmak'ın rol aldığı Sultan dizisiyle başlayan Meriç Aral, ardından Medcezir, Unutursam Fısılda, Yüksek Sosyete, Söz gibi yapımlarda rol aldı.
Son olarak Kaderimin Oyunu'nda canlandırdığı Helin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Meriç Aral'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Özellikle aşk hayatı merak edilen oyuncu hakkında en çok "Meriç Aral'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.