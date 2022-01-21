Kaderimin Oyunu’nun Helin’i Meriç Aral’ın sevgilisi de tanıdık çıktı! İlk kez duyanlar inanamadı meğer Mucize Doktor, Behzat Ç...
Kaderimin Oyunu'nun Helin'i Meriç Aral'ın sevgilisi de tanıdık çıktı! Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanınmasının ardından çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında rol alan ünlü oyuncu Meriç Aral'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Şimdilerde kadrosunda Akın Akınözü, Sarp Apak ve Öykü Karayel'in yer aldığı Kaderimin Oyunu ile izleyici karşısına çıkan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Meriç Aral sevgilisi kim?", "Meriç Aral evli mi?" gibi soruların yanıtını arattı. Aral'ın, Mucize Doktor, Behzat Ç. Dizilerinin yıldız oyuncusuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Meriç Aral'ın oyuncu sevgilisi kim çıktı...
21.01.2022 20:50
- Son Güncelleme: 21.01.2022 20:50
Başrollerini Akın Akınözü, Sarp Apak ve Öykü Karayel ile paylaştığı Kaderimin Oyunu dizisinde Halin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Meriç Aral'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başladı.
Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip "Meriç Aral sevgilisi kim?", "Meriç Aral evli mi?" gibi soruların yanıtını aratıldı.