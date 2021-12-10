Kaderimin Oyunu’nun Helin’i Meriç Aral’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlü o oyuncuyla...
Kaderimin Oyunu'nun Helin'i Meriç Aral'ın sevgilisi bakın kim! Kaderimin Oyunu'nun Helin'i Meriç Aral'ın sevgilisi bakın kim! Başrollerini Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak ile paylaştığı Kaderimin Oyunu dizisinde Helin karakterini canlandıran Meriç Aral'ın hayatı merak konusu oldu. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken 33 yaşındaki Aral'ın özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. "Meriç Aral'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını aratanlar, karşılaştıkları yanıt karşısında ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Meriç Aral'ın oyuncu sevgilisi kim...
10.12.2021 22:31
- Son Güncelleme: 10.12.2021 22:31
Kaderimin Oyunu dizisinde Helin karakterini canlandıran Meriç Aral'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun hayranları özellikle "Meriç Aral'ın sevgilisi var mı?", "Meriç Aral'ın sevgilisi kim?" sorularının yanıtlarını arattı.