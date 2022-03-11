Kaderimin Oyunu’nun Harun’u Müfit Kayacan’ın oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan gören inanamadı hem tiyatro hem dizi…
Kaderimin Oyunu'nun Harun'u Müfit Kayacan'ın oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Kadrosunda Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak, Esra Dermancıoğlu ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde Harun karakterini canlandıran usta oyuncu Müfit Kayacan'ın hayatı merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Alef, Çukur, Zemheri gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Kayacan'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Müfit Kayacan'ın sır gibi sakladığı oğlu kimmiş...
11.03.2022 20:26 - Son Güncelleme: 11.03.2022 20:28
Kaderimin Oyunu dizisinde Harun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Müfit Kayacan'ın hayatı merak konusu oldu.