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Haberler Magazin Kaderimin Oyunu’nun Gülsüm’ü Ayça Koptur’un sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Gören şaştı kaldı meğer Çukur, Kuzgun, Küçük Sırlar...

Kaderimin Oyunu’nun Gülsüm’ü Ayça Koptur’un sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Gören şaştı kaldı meğer Çukur, Kuzgun, Küçük Sırlar...

Kaderimin Oyunu'nun Gülsüm'ü Ayça Koptur'un sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Başrollerinde Öykü Karayel, Sarp Apak, Meriç Aral ve Akın Akınözü'nün yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde Gülsüm karakterini canlandıran Ayça Koptur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 27 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Ayça Koptur'un sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Koptur'un Çukur, Kuzgun, Küçük Sırlar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ayça Koptur'un sevgilisi kimmiş...

11.02.2022 22:37 - Son Güncelleme: 11.02.2022 22:37
Kaderimin Oyunu’nun Gülsüm’ü Ayça Koptur’un sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Gören şaştı kaldı meğer Çukur, Kuzgun, Küçük Sırlar...

Ünlü oyuncu Ayça Koptur, Kaderimin Oyunu dizisinde canlandırdığı Gülsüm karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Kaderimin Oyunu’nun Gülsüm’ü Ayça Koptur’un sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Gören şaştı kaldı meğer Çukur, Kuzgun, Küçük Sırlar...

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Koptur'un özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kaderimin Oyunu’nun Gülsüm’ü Ayça Koptur’un sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Gören şaştı kaldı meğer Çukur, Kuzgun, Küçük Sırlar...

27 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Ayça Koptur'un sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Kaderimin Oyunu’nun Gülsüm’ü Ayça Koptur’un sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Gören şaştı kaldı meğer Çukur, Kuzgun, Küçük Sırlar...

Koptur'un Çukur, Kuzgun, Küçük Sırlar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaderimin Oyunu’nun Gülsüm’ü Ayça Koptur’un sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Gören şaştı kaldı meğer Çukur, Kuzgun, Küçük Sırlar...

İşte başta Ayça Koptur olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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