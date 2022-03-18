Kaderimin Oyunu'nun Gülsüm'ü Ayça Koptur sırılsıklam aşık! Sevgilisi de bakın kim meğer kendisinden de ünlüymüş! Çukur, Kuzgun...
Kaderimin Oyunu'nun Gülsüm'ü Ayça Koptur sırılsıklam aşık! Kadrosunda Meriç Aral, Öykü Karayel, Sarp Apak, Akın Akınözü ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde Gülsüm karakterini canlandıran Ayça Koptur, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun sevgilisi ile yaptığı paylaşımları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Koptur'un Çukur, Küçük Sırlar, Kuzgun gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncuyla sevgili olduğunu ilk kez öğrenenler şaştı kaldı. İşte Ayça Koptur'un kendisin gibi oyuncu olan sevgilisi...
18.03.2022 22:56 - Son Güncelleme: 18.03.2022 22:56
Kaderimin Oyunu dizisinde canlandırdığı Gülsüm karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Ayça Koptur, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.