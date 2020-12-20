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Kaan Yıldırım'ın trafikte panik anları! Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı?

Kaan Yıldırım'ın trafikte panik anları! 'Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı?' sorusu günlerdir magazin ve sosyal medya gündeminden düşmüyor. Tam bir aşk bilmecesine dönüşen Hadise ile Kaan Yıldırım'ın barıştığı yönündeki iddiaların ardından görüntülenen başarılı oyuncu, muhabirleri fark edince panikledi. Set dönüşü sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis denetimine takılan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, Hadise ile barıştınız mı?' sorusunu duyunca memurlara "Lütfen izin verin, gidelim" diye ricada bulundu. Peki, Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı? Sürpriz aşkın olay yaratan ayrılığı en çok ikilinin ailesini üzmüştü...

20.12.2020 12:45 - Son Güncelleme: 20.12.2020 13:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





