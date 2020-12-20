Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Kaan Yıldırım'ın trafikte panik anları! Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı?

Kaan Yıldırım'ın trafikte panik anları! Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı?

Kaan Yıldırım'ın trafikte panik anları! 'Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı?' sorusu günlerdir magazin ve sosyal medya gündeminden düşmüyor. Tam bir aşk bilmecesine dönüşen Hadise ile Kaan Yıldırım'ın barıştığı yönündeki iddiaların ardından görüntülenen başarılı oyuncu, muhabirleri fark edince panikledi. Set dönüşü sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis denetimine takılan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, Hadise ile barıştınız mı?' sorusunu duyunca memurlara "Lütfen izin verin, gidelim" diye ricada bulundu. Peki, Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı? Sürpriz aşkın olay yaratan ayrılığı en çok ikilinin ailesini üzmüştü...

20.12.2020 12:45 - Son Güncelleme: 20.12.2020 13:12
Kaan Yıldırım'ın trafikte panik anları! Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı?

Kaan Yıldırım'ın trafikte panik anları! Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde 10 aylık aşklarını bitiren şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'dan güzel haber geldi. İkilinin barıştığı iddia edildi. 10 aydır sevgili olan ve yalnızca 5 gün birbirinden uzak kalan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılğına en çok aileleri üzülmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaan Yıldırım'ın trafikte panik anları! Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı?

Hürriyet'in haberine göre; önceki gece Etiler'de sokağa çıkma yasağında polis denetimine takılan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, izin belgesini soran memurlara "Setten geliyorum" dedi.

Kaan Yıldırım'ın trafikte panik anları! Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı?

Muhabirleri görünce panikleyen Yıldırım, memurlara "Lütfen izin verin, gidelim" diye ricada bulundu.
Oyuncu, muhabirlerin "Hadise ile barıştığınız doğru mu" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Kaan Yıldırım'ın trafikte panik anları! Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı?

Posta'da yer alan habere göre, ilk gün Hadise'ye ulaşamayan Kaan Yıldırım bu aşkın mimarı olan Seda Güven'in de devreye girmesiyle Hadise ile mesajlaşmaya, aradaki buzları eritmeye başladı. Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı, yeni şartlar belirlediler.

Kaan Yıldırım'ın trafikte panik anları! Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı?

AÇIKLAMA YAPMAMA KARARI

15 Aralık'ta da elinde çiçeklerle, Hadise'nin evine giden Yıldırım, ünlü şarkıcının gönlünü aldı ve Hadise ertesi gün yeniden Kaan Yıldırım'ın evine döndü. Çift, bir daha fevri davranmama ve en ufak olay sonrası ilişkileri hakkında alelacele açıklama yapmama kararı aldı.

DİĞER GALERİLER