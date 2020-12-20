Kaan Yıldırım'ın trafikte panik anları! Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı?
Kaan Yıldırım'ın trafikte panik anları! 'Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı?' sorusu günlerdir magazin ve sosyal medya gündeminden düşmüyor. Tam bir aşk bilmecesine dönüşen Hadise ile Kaan Yıldırım'ın barıştığı yönündeki iddiaların ardından görüntülenen başarılı oyuncu, muhabirleri fark edince panikledi. Set dönüşü sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis denetimine takılan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, Hadise ile barıştınız mı?' sorusunu duyunca memurlara "Lütfen izin verin, gidelim" diye ricada bulundu. Peki, Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı? Sürpriz aşkın olay yaratan ayrılığı en çok ikilinin ailesini üzmüştü...
Kaan Yıldırım'ın trafikte panik anları! Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde 10 aylık aşklarını bitiren şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'dan güzel haber geldi. İkilinin barıştığı iddia edildi. 10 aydır sevgili olan ve yalnızca 5 gün birbirinden uzak kalan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılğına en çok aileleri üzülmüştü.