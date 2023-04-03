Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Pınar Deniz'den parmak ısırtan pozlar! 'Afet-i devran' yorumları havada uçuştu müstakbel görümce kayıtsız kalmadı
Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Pınar Deniz'den parmak ısırtan pozlar! 'Afet-i devran' yorumları havada uçuştu, müstakbel görümce de kayıtsız kalmadı. Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğraflarla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Pınar Deniz'in fotoğrafına kısa sürede beğeni ve yorum yağarken, Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım da o kareleri beğenmeden geçmedi.
03.04.2023 17:19 - Son Güncelleme: 03.04.2023 17:28
Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Pınar Deniz'den parmak ısırtan pozlar! 'Afet-i devran' yorumları havada uçuştu, müstakbel görümce kayıtsız kalmadı.
Göz renginden güzelliğine çok sayıda övgü alan ünlü oyuncu Pınar Deniz kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Pınar Deniz'i beğenen isimler arasında sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım da yer aldı.
Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in yeni aşkı, Hadise'nin eski sevgilisi olan Kaan Yıldırım açıklamalarıyla geçtiğimiz ocak ayındaegündeme bomba gibi düşmüştü.
İşte Kaan Yıldırım'ın açıklamaları