RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Pınar Deniz'den parmak ısırtan pozlar! 'Afet-i devran' yorumları havada uçuştu müstakbel görümce kayıtsız kalmadı

Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Pınar Deniz'den parmak ısırtan pozlar! 'Afet-i devran' yorumları havada uçuştu müstakbel görümce kayıtsız kalmadı

Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Pınar Deniz'den parmak ısırtan pozlar! 'Afet-i devran' yorumları havada uçuştu, müstakbel görümce de kayıtsız kalmadı. Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğraflarla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Pınar Deniz'in fotoğrafına kısa sürede beğeni ve yorum yağarken, Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım da o kareleri beğenmeden geçmedi.

03.04.2023 17:19 - Son Güncelleme: 03.04.2023 17:28
Kaan Yıldırım’ın sevgilisi Pınar Deniz’den parmak ısırtan pozlar! ’Afet-i devran’ yorumları havada uçuştu müstakbel görümce kayıtsız kalmadı

Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Pınar Deniz'den parmak ısırtan pozlar! 'Afet-i devran' yorumları havada uçuştu, müstakbel görümce kayıtsız kalmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaan Yıldırım’ın sevgilisi Pınar Deniz’den parmak ısırtan pozlar! ’Afet-i devran’ yorumları havada uçuştu müstakbel görümce kayıtsız kalmadı

Sosyal medya hesabından paylaştığı bu karelerle dikkat çeken Pınar Deniz sosyal medya gündeminde.

Kaan Yıldırım’ın sevgilisi Pınar Deniz’den parmak ısırtan pozlar! ’Afet-i devran’ yorumları havada uçuştu müstakbel görümce kayıtsız kalmadı

Göz renginden güzelliğine çok sayıda övgü alan ünlü oyuncu Pınar Deniz kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaan Yıldırım’ın sevgilisi Pınar Deniz’den parmak ısırtan pozlar! ’Afet-i devran’ yorumları havada uçuştu müstakbel görümce kayıtsız kalmadı

Pınar Deniz'i beğenen isimler arasında sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım da yer aldı.

Kaan Yıldırım’ın sevgilisi Pınar Deniz’den parmak ısırtan pozlar! ’Afet-i devran’ yorumları havada uçuştu müstakbel görümce kayıtsız kalmadı

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in yeni aşkı, Hadise'nin eski sevgilisi olan Kaan Yıldırım açıklamalarıyla geçtiğimiz ocak ayındaegündeme bomba gibi düşmüştü.

İşte Kaan Yıldırım'ın açıklamaları

SON DAKİKA