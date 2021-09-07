Kaan Yıldırım'ın eski eşi ile eski sevgilisi pişti oldu ortalık fena karıştı! Ezgi Eyüboğlu ile Hadise'ye bakın...
Kaan Yıldırım'ın eski eşi ile eski sevgilisi pişti oldu ortalık fena karıştı! Ezgi Eyüboğlu ile Hadise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 2016 - 2019 yılları arasında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile evli olan Kaan Yıldırım, boşanmanın ardından birçok isimle anıldı ancak Yıldırım'ın onayladığı tek aşkı ünlü şarkıcı Hadise oldu. Yıldırım ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hadise, Ezgi Eyüboğlu ile pişti oldu.
07.09.2021 09:48
- Son Güncelleme: 07.09.2021 10:01
Kaan Yıldırım'ın eski eşi ile eski sevgilisi pişti oldu ortalık fena karıştı! Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile eski sevgilisi Hadise aynı elbiseyle poz verip sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Eyüboğlu'nun bir dergi çekimi için giydiği Sudi Etuz tasarımı kıyafeti Hadise'nin yakın bir zamanda tercih ettiği dikkat çekti. İnternet sitelerinde "Hangisine daha çok yakışmış?" anketi yaparken ikilinin hayranları "Tesadüfün böylesi" yorumları yaptı.