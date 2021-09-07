Kaan Yıldırım’ın eski eşi ile eski sevgilisi pişti oldu ortalık fena karıştı! Ezgi Eyüboğlu ile Hadise’ye bakın...

Eyüboğlu'nun bir dergi çekimi için giydiği Sudi Etuz tasarımı kıyafeti Hadise'nin yakın bir zamanda tercih ettiği dikkat çekti. İnternet sitelerinde "Hangisine daha çok yakışmış?" anketi yaparken ikilinin hayranları "Tesadüfün böylesi" yorumları yaptı.