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Kaan Yıldırım'ın eski eşi geri döndü! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu bakın nerede 'ev'lendi...

Kaan Yıldırım'ın eski eşi geri döndü! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu bakın nerede 'ev'lendi...2016-2019 yılları arasında şimdilerde şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım ile evli olan Ezgi Eyüboğlu, ayrılıktan sonra aradığı aşkı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'de buldu. Eyüboğlu ile Engin'in ev tuttuğu iddia edildi. İddiaya göre ikili ev kirasını da yarı yarıya bölüştü. Ancak dikkat çeken bir detay var o da şu ki; Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım ile evli kaldığı süreçte oturduğu evin bulunduğu sitede bundan sonra Oğulcan Engin ile yaşayacak.

29.12.2020 11:04 - Son Güncelleme: 29.12.2020 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





