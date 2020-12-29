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Kaan Yıldırım'ın eski eşi geri döndü! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu bakın nerede 'ev'lendi...

Kaan Yıldırım'ın eski eşi geri döndü! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu bakın nerede 'ev'lendi...2016-2019 yılları arasında şimdilerde şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım ile evli olan Ezgi Eyüboğlu, ayrılıktan sonra aradığı aşkı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'de buldu. Eyüboğlu ile Engin'in ev tuttuğu iddia edildi. İddiaya göre ikili ev kirasını da yarı yarıya bölüştü. Ancak dikkat çeken bir detay var o da şu ki; Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım ile evli kaldığı süreçte oturduğu evin bulunduğu sitede bundan sonra Oğulcan Engin ile yaşayacak.

29.12.2020 11:04 - Son Güncelleme: 29.12.2020 11:13
Kaan Yıldırım'ın eski eşi geri döndü! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu bakın nerede 'ev'lendi...

Kaan Yıldırım'ın eski eşi geri döndü! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu bakın nerede 'ev'lendi... Yaklaşık bir yıldır mutlu birliktelikleri devam eden Ezgi Eyüboğlu- Oğulcan Engin çifti, birlikte yaşamaya karar verdi.

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Kaan Yıldırım'ın eski eşi geri döndü! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu bakın nerede 'ev'lendi...

Ünlü çift geçtiğimiz günlerde Acarkent'te kirası 20 bin TL olan bir ev kiraladı.İkili, evin kirasını da yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı.

Kaan Yıldırım'ın eski eşi geri döndü! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu bakın nerede 'ev'lendi...

Öte yandan Eyüboğlu, oyuncu Kaan Yıldırım'la evliyken de Acarkent'te oturuyordu.

Kaan Yıldırım'ın eski eşi geri döndü! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu bakın nerede 'ev'lendi...

İşte Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu'nun geri döndüğü eski sitesinde oturduğu eski evi ve ünlülerin evleri...

Kaan Yıldırım'ın eski eşi geri döndü! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu bakın nerede 'ev'lendi...

OĞULCAN ENGİN'İN ESKİ EVİ...

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