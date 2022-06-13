Kaan Yıldırım’ın aldattığı iddia edilmişti! Hande Erçel suskunluğunu bozdu! İlk açıklama geldi bir konuştu pir konuştu
Ünlü oyuncu Hande Erçel, dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kerem Bürsin ile geçen aylarda ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra bir başka meslektaşı Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptıran oyuncu, geçen günlerde ihanet iddialarıyla gündem olmuştu. Kaan Yıldırım'ın Bodrum'da kimliği belli olmayan yabancı bir kadın ile baş başa bir mekanda eğlendiği görüntüleri ortaya çıkmış ve gözler Erçel'e çevrilmişti. Konuyla ilgili suskunluğunu bozan ünlü oyuncu, ilk kez konuştu. İşte Hande Erçel'in o açıklaması...
13.06.2022 21:56 - Son Güncelleme: 13.06.2022 21:56
Hande Erçel'in, Sen Çal Kapımı dizisinde başrolleri paylaştığı Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra adı Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile anıldı.
Yakın zamanda ayrılık haberleri yayılan ünlü ikiliden Kaan Yıldırım gizemli bir güzel ile görüntülendi.
GİZEMLİ GÜZEL İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Kaan Yıldırım'ın Bodrum'da kimliği belli olmayan yabancı bir kadın ile baş başa bir mekanda eğlendiği görüntüleri ortaya çıktı.
Kaan Yıldırım'ın Bodrum tatilinde birlikte görüntülendiği gizemli güzelin ardından gözler Hande Erçel'e çevrildi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Erçel, eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilgili suskunluğunu bozdu.