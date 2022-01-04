Kaan Yıldırım'ın 'Açıkgöz' sevdası! İşte Hadise ayrılığının ardından gelen Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi... O da bir Açıkgöz...
Kaan Yıldırım'ın 'Açıkgöz' sevdası! 2021'e damga vuran aşıklar olarak hafızalara kazınan Hadise - Kaan Yıldırım çifti, sallantılı ilişkilerine aylar önce nokta koydu. Ayrılığının ardından Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı, Kaam Yıldırım ise bekarlığı tercih etti. Ancak son olarak geçtiğimiz Kasım ayında yanında gizemli bir isimle görüntülenen Kaan hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aşk yaşıyor. Bu dedikodular sonrası sosyal medyada "Adam Açıkgöz seviyor" yorumları yapıldı.
04.01.2022 09:40
- Son Güncelleme: 04.01.2022 09:42
O DA BİR AÇIKGÖZ
Kaan Yıldırım'ın 'Açıkgöz' sevdası! İşte Hadise ayrılığının ardından gelen Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi...
Kaan Yıldırım'la yollarını ayırdıktan sonra Hadise, Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı, ünlü oyuncu ise bekarlığı seçti.
Hadise ile ayrıldıktan sonra kendini işlerine veren Kaan Yıldırım 'aşk'lı hayatına geri döndü. Kaan Yıldırım kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aşk yaşıyor.
İddiaya göre Tuğçe Açıkgöz, Kaan gibi oyuncu. İkili 2 aydır birlikte ve aşklarını sadece en yakınları biliyor.