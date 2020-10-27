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Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım sosyal medyayı salladı! Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın kardeşi meğer...

Özellikle son günlerde Hadise ile aşkla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım, aynı zamanda son yılların en çok adından söz ettiren isimlerinden biri. Kayıp adlı diziyle hayatlarımıza giren 33 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım ardından magazin sayfalarını süsledi. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Eyüboğlu ile evlenen ancak 3 sene sonra yollarını ayıran Kaan Yıldırım'ın adı bir dönem Demet Özdemir ile anılmıştı. Şimdilerde şarkıcı Hadise'yle doludizgin aşk yaşayan Kaan Yıldırım'ın özel hayatı merak ediliyor. Kaan Yıldırım hakkında araştırma yapanlar ablası Nilüfer ile karşılaşınca şaşıp kaldı. Kaan Yıldırım'ın ablasının güzelliği sosyal medyayı salladı. İşte başta Kaan Yıldırım olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

27.10.2020 11:17 - Son Güncelleme: 27.10.2020 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





