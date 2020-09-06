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Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye yüzük! 'Küçük Bir Yol' klibinde ortaya çıktı...

Hadise yeni şarkısı 'Küçük Bir Yol' ile müzik listelerini altüst ederken, kliple ilgili yeni detaylar gelmeye başladı. Hadise'nin klibinde yer alan atın 20 katlı bir gökdelenin terasına çıkarıldığı ileri sürülmüştü. Ancak söz konusu pozun Maslak'taki 3 katlı bir binanın terasında çekildiği ortaya çıktı. Ardından kısa süre içerisinde Türkiye listesinde 1 numaraya yerleşen "Küçük Bir Yol" ile ilgili yeni bir detay daha geldi. Aşkıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye yüzük ve bileklik hediye ettiği, şarkıcının ise takılarıyla kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.

06.09.2020 14:59 - Son Güncelleme: 06.09.2020 15:13
Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye yüzük! 'Küçük Bir Yol' klibinde ortaya çıktı...

EVLİLİK OLMASA DA YÜZÜK TAKTI!

Hadise'nin yeni şarkısında taktığı takıların sevgilisi Kaan Yıldırım'ın hediyesi olduğu ortaya çıktı. Hekimoğlu adlı dizinin kadrosunda bulunan ve kısa bir süre önce setlere dönüş yapan Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile evlilik yolunda...

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Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye yüzük! 'Küçük Bir Yol' klibinde ortaya çıktı...

Yeni klibi "Bir Küçük Yol"da Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e de yer veren Hadise, sevgilisine bir jest daha yaptı.

Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye yüzük! 'Küçük Bir Yol' klibinde ortaya çıktı...

Ünlü şarkıcı çekimlerde, Yıldırım'ın hediye ettiği yüzük ve bilekliği takarak kamera karşısına geçti.

Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye yüzük! 'Küçük Bir Yol' klibinde ortaya çıktı...

Hadise, 3 Eylül Perşembe yayımlanan yepyeni şarkısı 'Küçük Bir Yol' ile YouTube trend videolar listesinde 1 numaraya yerleşerek görkemli bir geri dönüş yaşadı. Kendi sosyal medya hesabında bir görselle zaferini paylaşan Hadise'nin video klibi 2 günde 3,5 milyon kişi tarafından izlendi.

Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye yüzük! 'Küçük Bir Yol' klibinde ortaya çıktı...

Hadise'nin üç şarkıdan oluşan EP'sinin merakla beklenen ilk teklisi 'Küçük Bir Yol'u 3 Eylül Perşembe tüm dijital platformlarda yayımladı.

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