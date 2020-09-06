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Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye yüzük! 'Küçük Bir Yol' klibinde ortaya çıktı...

Hadise yeni şarkısı 'Küçük Bir Yol' ile müzik listelerini altüst ederken, kliple ilgili yeni detaylar gelmeye başladı. Hadise'nin klibinde yer alan atın 20 katlı bir gökdelenin terasına çıkarıldığı ileri sürülmüştü. Ancak söz konusu pozun Maslak'taki 3 katlı bir binanın terasında çekildiği ortaya çıktı. Ardından kısa süre içerisinde Türkiye listesinde 1 numaraya yerleşen "Küçük Bir Yol" ile ilgili yeni bir detay daha geldi. Aşkıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye yüzük ve bileklik hediye ettiği, şarkıcının ise takılarıyla kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.

06.09.2020 14:59 - Son Güncelleme: 06.09.2020 15:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





