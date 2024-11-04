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Kaan Yıldırım'dan eşi Pınar Deniz'e romantik doğum günü mesajı

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, eşi Pınar Deniz'in 31. yaş günün duygusal bir mesajla sosyal medyada kutladı. Çiftin romantik paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 15:07 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:45
Kaan Yıldırım’dan eşi Pınar Deniz’e romantik doğum günü mesajı

Güzel oyuncu Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile Roma'da düzenlenen sade bir nikah tören ile evlenmişti.

Kaan Yıldırım’dan eşi Pınar Deniz’e romantik doğum günü mesajı

Çiftin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilmişti. Pınar Deniz'den ilk kez hamilelik pozu gelmişti.

Kaan Yıldırım’dan eşi Pınar Deniz’e romantik doğum günü mesajı

Ünlü güzel paylaşımına "Nereden nereye" notunu düşmüştü.

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