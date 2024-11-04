Kaan Yıldırım’dan eşi Pınar Deniz’e romantik doğum günü mesajı

Güzel oyuncu Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile Roma'da düzenlenen sade bir nikah tören ile evlenmişti. Çiftin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilmişti. Pınar Deniz'den ilk kez hamilelik pozu gelmişti. Ünlü güzel paylaşımına 'Nereden nereye' notunu düşmüştü. SOSYAL MEDYADAN KUTLADI Oyuncu Kaan Yıldırım, kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz'in 31. yaş gününü sosyal medya hesabından kutladı. 'İYİ Kİ DOĞDUN BENİM GÜZEL EŞİM' Başarılı oyuncu, eşi Pınar Deniz'le birlikte oldukları pozu sevenleriyle paylaştı. Yıldırım'ın paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.Yıldırım, çok beğenilen fotoğraf paylaşımına ''İyi ki doğdun benim güzel eşim, seni seviyorum'' notunu düştü.